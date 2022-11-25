Bomba eğitimi alan teröristler yakalandı

Denizli’de FEC/ENC/HTŞ örgütüne yönelik yapılan operasyonda, bomba ve silah eğitimi alan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri de sınır dışı edildi.

Denizli geneli El Nusra -Fetih El Şam Cephesi -(FEC/ENC/HTŞ) Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan ‘Risk analiz’ çalışmaları çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Suriye ülkesindeki çatışma bölgelerinden, ülkemize illegal yollardan giriş yapan ve önceki dönemlerde terör örgütü içerisinde silah-bomba eğitimi alarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı. ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri sınır dışı edilirken, diğer şüpheli ise tutuklandı.