Bocce’de Pamukkaleli sporcular şampiyon oldu

Denizli’de Pamukkale Belediyespor’un aktif olduğu branşlardan bocceden güzel haberler geldi. Mavi-beyazlı kulüp Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2. Lig müsabakaları sonunda şampiyon olarak 1. Lig’e yükselirken, Yağmur Kalınbaldır ise milli takıma seçildi.

Pamukkale Belediyespor her branşta olduğu gibi boccede de başarılı sonuçlara imza attı. Mavi-beyazlı kulüp Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 25-27 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya Kemer’de düzenlenen “Petank 2. Ligi”ne katılan ilk Denizli takımı oldu. 40 takımın katılımı ile yapılan müsabakalarda Pamukkale Belediyespor’u Serdar Kılınç, Mukaddes Karaçay, Ziya Yılmaz ve Simge Yılmaz temsil etti. Yapılan müsabakalar sonunda Pamukkale Belediyespor Bocce Takımı şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmeyi başardı.

Milli takıma sporcu kazandırıldı

Yine Antalya’nın Kemer İlçesinde 22-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Petank Open ikili bayanlar müsabakalarında Pamukkale Belediyespor, erkekler müsabakalarında Osman Edikli, Serdar Kılınç ve Ziya Yılmaz’dan oluşan mavi-beyazlı takım 110 ekip arasında birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise Yağmur Kalınbaldır ve Merve Fidan’dan oluşan kadrosuyla Pamukkale Belediyespor, 76 takım arasında 2. olarak gümüş madalya kazandı. Yine aynı yerde 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılan Bocce Milli Takım seçmelerinden de güzel haber geldi. Pamukkale Belediyesporun sporcusu Yağmur Kalınbaldır başarılı performansıyla Milli Takıma seçildi.