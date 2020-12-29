Bitkisel atık yağlar geri dönüşümle toplanıyor

Çevre konusunda en duyarlı belediyelerden biri olan Pamukkale Belediyesi, bitkisel atık yağları toplamaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale halkının bitkisel yağ toplama konusunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini söyledi.

Bitkisel atık yağlar her yıl milyarlarca litre suyun kirlenmesine neden oluyor. Pamukkale Belediyesi bunun önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yaptı. Pamukkale Belediyesi, bu konuda ÇEVSA Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm ile bitkisel atık yağ üretici ve tüketicilerinden çıkan kullanılmış her türlü bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi konusunda 3 yıllığına sözleşme imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende protokol Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ÇEVSA Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm Sahibi Gülsüm Arslan tarafından imzalandı.

“Yağların çevreyi kirletmesine engel olmak istiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gelecek nesillere daha temiz bir Pamukkale bırakmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Daha temiz çevre için gereken ne varsa yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de bitkisel atık yağların toplanması çalışması. Yetkili firma ile yaptığımız protokol çerçevesinde evlerimizde lavabolarımıza döktüğümüz atık yağların toplanmasını ve çevreyi kirletmesine engel olmak istiyoruz. Bundan sonra bitkisel atık yağlarımızı daha tertipli ve düzenli bir şekilde toplayacağız” dedi.

Bitkisel atık yağ getirene hediye

Vatandaşın atık yağ konusunda duyarlı olması için kampanya başlattıklarını söyleyen Başkan Örki, “Atık yağın biriktirilmelerine teşvik etmek için, hediyelerimiz olacak. Vatandaşlarımıza getirdikleri 5 litrelik atık yağa karşılık bez çanta içinde 750 ml’lik sıvı deterjan hediye edeceğiz. Pamukkaleli vatandaşlarımız evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları biriktirerek, muhtarlıklarımızda bulunan atık toplama merkezlerine getirebilecekler. Okullarımızda da toplama merkezleri olacak. Ayrıca bir alışveriş merkezimizde de bitkisel atık yağ toplama merkezimiz olacak. Vatandaşlarımızın atık yağları bu noktalardan geri dönüşüme kazandırmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

“Yeni açılan işletmelere bitkisel yağlarını lavaboya dökmeme şartı getiriyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale sınırları içerisinde açılacak işletmelere bir şart getirdiklerini de belirterek “Yeni açılan işletmelere yeni bir şart koşacağız. Bitkisel yağ kullanan işletmelerimize, bu bitkisel yağlarını lavaboya dökmeme şartı getiriyoruz. İşyeri açma ruhsatı alacak işletmelerimize, belediyemizle de anlaşmış olan lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma şartı koyuyoruz. Çevreye hep birlikte değer vereceğiz” ifadelerini kullandı.