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Bisiklet tutkunları yanan orman alanlarını gezdi

Denizli’de bisiklet tutkunları orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için yanan ormanları gezdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bilgilendirmede vatandaşları aşırı sıcaklarda yangınların daha kolay oluştuğu konusunda uyardı.

DENİZLİ 06.07.2021, 10:52
Bisiklet tutkunları yanan orman alanlarını gezdi

Denizli’de bisiklet tutkunları orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için yanan ormanları gezdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bilgilendirmede vatandaşları aşırı sıcaklarda yangınların daha kolay oluştuğu konusunda uyardı.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde Göveçlik Mahallesinde meydana gelen orman yangının ardından Pamukkale Bisiklet Derneği farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak amacıyla bir girişimde bulundu. Bisikletleri ile doğa turu atan üyeler, daha sonra yangında zarar gören alana giderek yetkililerden orman yangınlarına ilişkin bilgiler aldılar.

Dernek üyelerini bilgilendiren Denizli Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel, “son zamanlarda hava sıcaklıkları çok yüksek. Bu nedenle yangının nereden çıkacağı belli olmuyor. Kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Küçücük bir kıvılcım büyük yangınlara sebep olabilir. Özellikle rüzgarlı havalarda tarla ve bahçelerde ateş ile temizlik yapılması çok tehlike” dedi.

Kendisine sorulan bir soruyu yanıtlayan İncel, “Kamuoyunda bahsi geçen ormanlar yakılıp, yerine villa yapılacağı söylemleri asılsızdır. Yanan orman alanları anayasanın169. maddesi ile teminat altındadır. Yanan alanlar sonbahar ve ya ağaçlandırma mevsiminde tekrardan ağaçlandırılmaktadır” diye konuştu.
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