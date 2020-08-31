Bisiklet tamir ederek sınava hazırlanan genç kız, mühendislik hayaline ulaştı
DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BİSİKLET TAMİRCİLİĞİ YAPAN BABASINA İLKOKULDAN BU YANA YARDIM EDEN VE USTA OLAN MERYEM YAVUZ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NI (YKS) BAŞARI İLE BİTİREREK HAYALLERİNDE Kİ MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI.
Denizli’nin Buldan ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan babasına ilkokuldan bu yana yardım eden ve usta olan Meryem Yavuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarı ile bitirerek hayallerinde ki mühendislik bölümünü kazandı.
Denizli’nin Buldan ilçesinde bisiklet tamircisi olan Mehmet Yavuz yıllardır Buldan Sanayi Sitesinde çalışarak geçimini sağlıyor. İşyerinde bazen çok fazla iş olduğu zaman yardımcı olabilecek kimse olmadığı için kızı Meryem Yavuz yardımcı olmaya başladı. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi’nden mezun olan Meryem Yavuz, erkek kardeşi olmadığı için babasına çocukluğundan bu yana yardım ettiğini söyledi. İlkokul yıllarında başladığı bisiklet tamirciliğinde git gide ustalaşan Yavuz, okuldan sonra hem derslerine çalıştığını ve işlerini bitirdikten sonra babasına yardım ettiğini belirtti. Bu yıl pandemi süreci içerisinde zor durumlara rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)hazırlanan Yavuz, başarı ile sınavı kazandı. Tıp alanını sevdiğini, bu yüzden hayalinde olan Biyomedikal Mühendisliği’ni tercih ettiğini söyleyen Yavuz, hedeflediği bölümü Erciyes Üniversitesi’nde kazandı.
“Tamirciliği öğrendim, sıra mühendis olmakta”
Babasının iş yükünün ağır olduğunu, ilkokuldan bu yana yardım ettiğini belirten Meryem Yavuz, “Bisiklet tamirciliğinde ustalaştım, okul bittikten sonra babamın işyerine giderek birlikte çalıştık. Bisiklet tamirciliğini kızlar yapamaz diye bir şey yok sonuçta birçok yerde görüyoruz farklı meslekleri yapan kadınları ve de üniversite hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi’nde okudum, hedefim Biyomedikal Mühendisi olmaktı. Üniversite sınavlarına girdim, Erciyes Üniversitesi’nde okuyacağım. Burada okuldan kalan zamanım da babama yardım ederek tamirciliği öğrendim, sıra mühendis olmakta inşallah olur” diye konuştu.
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