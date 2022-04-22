Birçok kez ölümden dönen hasta, Egekent’te takılan kalp piliyle hayata tutundu

Denizli’de 2008 yılında ilk kalp krizi geçiren Ali Gültekin, sigara alışkanlığının devam etmesi sonucu ilerleyen yıllarda birçok kez kalp krizi geçirdi. Özel Egekent Hastanesi’ne başvuran Gültekin, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam tarafından kalbine takılan şoklama özelliğine sahip pille sağlığına kavuştu.

Denizli’de yaşayan 41 yaşındaki Ali Gültekin, 2008 yılında ilk kez kalp kriziyle tanıştı. Kendisine yapılan anjiyo sonrası darlık tespit edilen damarına stent takılan Gültekin, sigara alışkanlığından vazgeçemeyince 2011 yılında tekrar göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Anjiyo sonrası by-pass olmasına karar verilen Gültekin, sigara kullanmaya devam edince 21 Mart 2022 tarihinde göğüs ağrısı yeniden başladı.

Kalp masajıyla hayata döndürüldü

Şikayetlerini önemsemeyen Ali Gültekin, geçirdiği ikinci kalp krizinin ardından bilincini kaybetti. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gültekin’e 45 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. 45 dakikanın yoğun çabanın ardından hayata döndürülen Gültekin, 10 gün Denizli Devlet Hastanesi’nde makineye bağlı tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Tekrar aynı sıkıntıları yaşanmaması için kalp pili takıldı

Kalp krizi yıllar içinde tekrarlayan ve birçok kez ölümden dönen Ali Gültekin, 4 Nisan tarihinde Özel Egekent Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam tarafından bir damarında ciddi oranda daralma tespit edilen Gültekin, damarına stent takılmasının ardından taburcu edildi. Benzer şikayetlerinin tekrarlaması üzerine 19 Nisan’da yeniden Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam’a başvuran Gültekin’in aynı sıkıntıları tekrar yaşamaması için şoklama özelliği olan kalp pili taktı.

Birçok kez ölümden dönen hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturan Uzm. Dr. Fatih Çam, “Ali Bey, henüz 41 yaşında ama sigara kullanımını bırakmamasının da etkisiyle birçok kez kalp rahatsızlığı yaşamış ve ölümden dönmüş. Aynı sıkıntıları yaşamaması için şoklama özelliği olan kalp pili taktık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk” dedi.

Hastanın sigara kullanımı devam ederse tekrar aynı sıkıntıları yaşayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Çam, “Hastamızdan sigara içmeme sözü alarak kendisini taburcu ettik” ifadelerini kullandı.