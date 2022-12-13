Bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kafiye Akman (37), çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı. Akman’ın telefona yanıt vermemesi üzerine bu kez iş yeri arkadaşları evine gitti. Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman’ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeninde her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.