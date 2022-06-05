Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Merkezefendi 2. Kitap Günleri sona erdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri sona erdi. Kitap Günleri çerçevesinde 40’ı Denizlili yazar olmak üzere toplamda 120 yazar ve binlerce eser kitap dostları ile bir araya geldi.

Kültür ve sanat etkinlikleri ile adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi tarafından 25 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2. Kitap Günleri, son gününde yine birbirinden değerli yazarları ağırlayarak, Denizlili kitap dostlarının yoğun ilgisi ile sona erdi. 7’den 70’e herkesin büyük ilgi gösterdiği, Merkezefendi 2.Kitap Günleri’nde okurlar, yazarlar ile bol bol fotoğraf çektirerek, sohbet etti.

“Dolu dolu geçti”

10 gün boyunca devam eden ve kültür şöleninin yaşandığı Kitap Günleri’ni geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’yi sanatın ve kültürün merkezi yapacaklarını söyledi. Denizlililerin gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Doğan, “İlçemizde ikinci kez düzenlediğimiz Kitap Günleri etkinliğimiz söyleşi ve imza günü etkinlikleri ile yine dolu dolu geçti. Merkezefendimizde birbirinde değerli isimleri ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu tarz etkinlikleri iyi ki yapıyoruz. Kültüre, sanata, eğitime ve bilime desteklerimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.