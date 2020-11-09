Binlerce litrelik varillerin içerisinden atık madeni yağlar çıktı

Son zamanlarda atık madeni yağlarla üretilen sahte akaryakıt kaçakçıları Denizli’de polis uygulamasına takıldı. Kontroller sırasında atık yağ toplamam lisansı olmayan araçta binler litre kapasiteli tank ve variller içinde 3 bin 6 litre madeni atık yağ ele geçirildi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde çıkanlar hayrete düşürdü. Yurt genelinde atık madeni yağlardan akaryakıt üretimi yapmaya çalışan kaçakçılar polis kontrolüne takıldı. Kontroller sırasında durdurulan atık madeni yağ taşıma lisansı olmayan araçta yapılan aramada, arka bölümünde 2 adet bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 220 litre kapasiteli varil, 5 adet 30 litre kapasiteli varil, 2 adet 18 litre kapasiteli metal teneke, 3 adet 100 litre kapasiteli bidon, 8 adet 10 litre kapasiteli bidon içerisinde 3 bin 6 litre kaçak madeni atık yağ ele geçirildi. Ayrıca 1 şüpheli gözaltına alındı.