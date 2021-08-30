banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılın düğünü ertelendi!
Yılın düğünü ertelendi!
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

Binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

Denizli’de tütüncülere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

DENİZLİ 30.08.2021, 14:48
Binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

Denizli’de tütüncülere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ‘Tütüncü’ adı altında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken 22 bin 400 adet kaçak makaron, bin 20 adet kaçak dolma sigara, 240 adet sigara yan ürünü ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık