Binlerce cinsel içerikli ürünle yakalandılar

Denizli’de yapılan kaçak eşya operasyonları çerçevesinde yakalanan 2 şüpheliden, binlerce cinsel içerikli ürün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de son bir haftada eşya kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla ekipler düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasının ardından adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 5 bin 270 adet cinsel içerikli ürün, 61 adet elektronik sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi.