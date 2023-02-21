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Bindiği minibüste öldü
Denizli’de yolcu minibüsüne binen yaşlı adam, oturduğu koltukta hayatını kaybetti.
DENİZLİ 21.02.2023, 12:57
Denizli’de yolcu minibüsüne binen yaşlı adam, oturduğu koltukta hayatını kaybetti.
Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaşlı adam, kent merkezinde Acıpayam Kelekçi minibüsüne bindi. Minibüs şoförü son durağa gittiğinde yaşlı adamı görerek inmesi gerektiğini söyleyip seslendi. Tepkilere cevap vermeyen yaşlı adamın hareketsiz durduğunu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından otopsi için morga kaldırıldı.