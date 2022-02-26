BİLTEK-DER, Türkiye’de büyümeye devam ediyor

DER), Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor.

Türkiye genelinde bilişim teknolojileri ve iletişim araçları sektöründe faaliyet gösteren iş adamları, Denizli iş adamı Muhammet Aydın öncülüğünde kurulan BİLTEK-DER çatısı altında toplanıyor. Türkiye genelinde hızlı bir teşkilatlanmaya giden BİLTEK-DER’in İstanbul temsilciliği görevi iş adamı Necdet Gitmez’e verildi.

Batman’a ilk elektronik malzeme dükkanı açan babası sayesinde başladığı mesleğini başarıyla sürdüren BİLTEK-DER İstanbul Temsilcisi Necdet Gitmez, “Babam yurt dışından ürün ithalatı yapan ilk iş adamlarından birisiydi. Eğitimimi tamamlamamın ardından sıfır sermaye ile kendi yoluma devam ettim. Bilişim teknolojileri ve iletişim araçları sektörünün örgütlenmesi için çalışmalar da yapıyorum. Sosyal medya üzerinde 20 bine yakın üyesi olan bir grubun da kurucusuyum. Yaz aylarında Antalya ve Ege’de bir araya gelip, sektöre ve insanlara yararlı olmaya çalışmaktayız. Muhammet Aydın arkadaşımızın kurduğu Bilişim Teknolojileri ve İletişim Araçları İş İnsanları Derneği’ne hayallerimi devlet büyüklerime ulaştırmak için üye oldum. Çağımız bilişim çağı, onlar yaptıysa biz daha iyisini yaparız. Beni bu göreve layık gören değeri dostum Muhammet Aydın’a teşekkür ederim” dedi.

Denizli’den ateşi yakarak başlattıkları yapılanmanın ülke genelinde ilgiyle karşılandığını belirten BİLTEK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Aydın ise, “Şu ana kadar 81 ilden gelen temsilcilik başvurularını değerlendiriyoruz. Temsilcilerimiz, Türkiye’de hızlıca gelişen mobil iletişim ve bilgi teknolojileri sektörünü desteklemek amacıyla görev aldıkları il ve ilçelerde Türk iş insanlarına uluslararası camiada katkı sağlayacaklar” dedi.