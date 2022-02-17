Bilişim teknolojileri ve iletişim sektörü örgütleniyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bilişim teknolojileri ve iletişim araçları sektörü temsilcileri, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Araçları İş İnsanları Derneği (BİLTEK-DER) çatısı altında örgütleniyor. Denizli iş adamı Muhammet Aydın öncülüğünde kurulan BİLTEK-DER, Türkiye genelinde teşkilatlanmaya başladı.

BİLTEK – DER’in kurucusu ve aynı zamanda Denizli İl Temsilcisi olan iş adamı Muhammet Aydın, derneğin kuruluş amacını “Mobil iletişim ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren iş adamları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda işbirliği gelişimini sağlamak, işadamlarının uluslararası platformlarda karşılaşacağı sorunları belirlemek ve bunların çözümü için faaliyetlerde bulunmak, özellikle Türk iş adamlarının dünya ekonomisinde söz sahibi olması, dostluk bağının ekonomik, sosyal ve kültürel platformlar oluşturmak” olarak açıkladı.

Bilişim teknolojileri ve iletişim araçları sektörünün örgütlenmesi için daha önce yapılan benzer girişimlerin sonuçsuz kaldığını anımsatan Denizlili iş adamı Muhammet Aydın, kendisinin de bir paydaşı olduğu sektöre faydalı olabilmek için yola çıktıklarını söyledi. BİLTEK-DER’in şimdiden yurt genelinden olumlu geri dönüşler almaya başladığına dikkat çeken Aydın, “Merkezi Ankara’da bulunan BİLTEK-DER, toplumun yararı için kurulmuş ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden bir dernektir. Türkiye’de hızla ivme kazanan bilişim sektörüne yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla gerekli tüm akademik, bilimsel ve sektörel çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bunları yaparken de gerek bölgesel ve gerekse ülkenin bu alandaki problemlerini incelemek, üyelerimizin hem bilişim hem de bilişim yönlü ticari, ekonomik ve girişimcilik alanlarında kapasite ve işlevlerinin artırılmasını sağlamak, bu alana gönül vermiş bireylerin motivasyonlarını artırmak ve kurumsal paydaşları ile birlikte iyi bir çözüm ortağı olmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle olan dostluk bağının güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Muhammet Aydın, “BİLTEK-DER olarak bu bağın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara yansıtılması ile münasebetlerin kolaylaştırılmasını destekleyeceğiz. Ülkemizin sanayisi ve ekonomisinin ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunabilmek, iş adamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki ve de ekonomik konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye’nin markalaşması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak olan BİLTEK-DER, yurt içi ve yurt dışında şubeler açılmaya devam edecektir” diye konuştu.