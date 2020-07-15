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Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor

DÜNYA’NIN KEKİK AMBARI OLAN DENİZLİ’DE SÖZLEŞMELİ KEKİK ÜRETİCİLERİ SAYESİNDE YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİLEN KEKİKLER DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR. 4. YILINI DOLDURAN SÖZLEŞMELİ KEKİK ÜRETİCİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN 220 ÜRETİCİ BELİRLENEN ŞARTLARA GÖRE KEKİK ÜRETİMİ YAPIYOR.

DENİZLİ 15.07.2020, 11:06
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Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor

Dünyanın kekik ambarı olan Denizli’de sözleşmeli kekik üreticileri sayesinde yüksek kaliteli üretilen kekikler dünyaya ihraç ediliyor. 4. yılını dolduran sözleşmeli kekik üreticiliği projesi kapsamında yer alan 220 üretici belirlenen şartlara göre kekik üretimi yapıyor.

Denizli’de üretilen kekik, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Dünyanın kekik ambarı olarak kabul edilen Denizli’de uygulanan proje kapsamında yüksek kalitede üretilen kekikler alıcısının beğenisini sunuyor. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında kış aylarında eğitime alınan sözleşmeli üreticiler en yüksek kalitede kekik üretmek için çaba sarf ediyor. 220 kişiden oluşan sözleşmeli kekik üreticileri kekiğin ekiminde çuvallanmasına kadar bütün aşamaların eğitimini alarak bilinçli üretici sertifikası almaya hak kazanıyor. Bilinçli üreticiler kekiğin çuvallanma aşamasında dahi 65 kilogramdan fazla doldurmamak gibi kıstaslara uymaya özen gösteriyor. Mayıs ayında oluşan meydana gelen don olayının verimi düşürdüğünü belirten Kurtluca-Güzelpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Acat, “22 Mayıs tarihinde don olayı oldu. Bu don olayından dolayı biraz verim kaybımız olacak. Bu verim kaybından dolayı Tarım il ve ilçe müdürleri ile gerek görüşmeleri yaptık. Kurtluca ve Güzelpınar Tarımsal Kalkınma kooperatifinin sözleşmeli kekik üreticisiyiz. Sözleşmeli kekik üreticileri nedir? Kooperatif olarak 220 kişiyle sözleşme imzaladık. Bu kişiler kekiğe hiçbir ilaç atmadan yetiştiriyor. İçinde hiç yabancı ot bırakmıyor. Bu yabancı otlardan bulaşan Pyrrolizidine Alkaloid (PA) de önlenmiş oluyor. Bu sözleşmeli kekik fiyatı da üreticilerimizin daha çok çalışması için kooperatif başkanı olarak bize düşen görevi en üst seviyede sırtlanarak götürmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Yüzde 70 randımanını bulan üreticimizin kekiği 14 TL’dir”

Piyasadaki üreticiler ile sözleşmeli üreticilerin kekiğin satış fiyatı arasında fark olduğunu belirten Acat, “Piyasada kekiğin fiyatı 10 TL bizimle sözleşme yapan üreticimiz kekiğini 10 TL’den 14 TL’ye kadar satabiliyor. Bu fiyata nasıl satabiliyor? Yüzde 70 randımanını bulan üreticimizin kekiği 14 TL’dir. Yapılan toplantılarda üreticilerimizi kekiğin çapalanmasından hasadına kadar nasıl çuvallanacağı gibi konularda eğitiyoruz. Bunun yanında hasat zamanında yapılan kekik ile tarlanın kurutularak neminin dağıtılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kekiğin neminin atmasının ardından çuvala doldururken şartlar vardır”

Kekiğin ekiminden toplanmasına kadar olan aşamalarda belirli şartlar olduğunu belirten Acat, “Kekiğin neminin atmasının ardından çuvala doldururken şartlar vardır. Mesela 65 kilogramı geçmeyecek. Fazla doldurulan çuvalda vatandaş çok çiğneyerek kekiğin yaprağını eziyor. Bizim için altından bile değerli olan kekiğin israf olmasına, çöpe gitmesine neden oluyor. Bizimle burada çalışan üreticilerimiz sözleşme ile bilinçli kekik üretiyor. Sözleşmeli kekik üretiminin 4. Yılındayız. Bu yıl yaşanan don olayından dolayı biraz verim kaybımız var. Kekiğin kalitesinde de bir değişiklik var. Fakat bilinçli üretici oldukları için kaliteyi en üst seviyede tutabiliyoruz” diye konuştu.

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