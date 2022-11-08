Biber közlerken canından oluyordu

Denizli’de iki katlı evin çatı katında biber közleyen yaşlı adam, az daha evde bulunan eşiyle beraber canından oluyordu. Büyüyen alevleri söndürmeye çalışan yaşlı adam yüzünün yanması sonucu yaralanırken, eşi ise fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki katlı evin çatı katına çıkan Aziz A. (65), kahvaltı için biber közlemeye başladı. Tam bu esnada sıçrayan alevler büyümeye başladı. Panikle alevlere müdahale etmeye başlayan yaşlı adam, ne yapsa da başarılı olamadı ve alevler hızla binayı kapladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eşi fenalık geçirdi

Son dakikaya kadar mücadele eden ve yüzünden yaralanan Aziz A., eşi Cemile A.’nın (65) seslenmesi üzerine kendini güçlükle dışarı attı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği o anlarda Cemile A. fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri yaşlı çifti Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evin çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yüzünden yaralanan ve 1. derece yanıklar olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık durumunu ise iyi olduğu öğrenildi.

“Kafası ve yüz kısmında yanıklar vardı”

O anları korku dolu gözlerle izleyen komşu Döndü Tire, “Sobadan altı delikli olduğu için ateş kaymış. Kayınca muhtemelen etrafa sıçramış. Yaşlı amca ve hanımı hastaneye kaldırıldı. Kafası ve yüz kısmında yanıklar vardı. Ekipler geldi hızlıca alevleri söndürdü. Hüseyin Koç ise “Komşumuz biber közlüyormuş ve ateş çıkınca yangın başladı. Ekipler gelip söndürdü. Kafasından yaralanmış yaşlı adam ve ambulansta geldiğimizde götürmüştü” dedi.