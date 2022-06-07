Beyin ölümü gerçekleşen yaralının organları 3 hastaya umut oldu

Denizli’de silahlı yaralama sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki kişinin, karaciğer ve böbrekleri organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Silahla yaralanma sonucu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen N.K. acildeki ilk müdahalenin ardından Anestezi ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden N.K’nin beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, aile organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek, İzmir’den gelen ekipler tarafından karaciğer ve böbrekler alındı. Ankara, İzmir ve Antalya’da organ bekleyen hastalara gönderildi.

"Organ bağışı çok önemli"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek; “Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kamu kurumlarında, pazaryerlerinde, işyerlerinde organ bağış eğitimleri düzenleyerek organ bağışının önemini vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz ve vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Ben aileye baş sağlığı diliyorum ve hayattayken organ bağışında bulunduğunu beyan ederek bağışta bulunan ve yakınlarını kaybettikten sonra acılarını bir kenara bırakarak organ bekleyen hastalara umut olan tüm ailelere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.