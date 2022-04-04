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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki Şenay Canbaz’ın karaciğeri İzmir’de organ bekleyen hastaya gönderildi.

DENİZLİ 04.04.2022, 13:21
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki Şenay Canbaz’ın karaciğeri İzmir’de organ bekleyen hastaya gönderildi.

29 Mart’ta evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Şenay Canbaz’a yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hemen Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakımda gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen Canbaz, yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, aile organ bağışı konusunda duyarlılıklarını dile getirerek organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile geçildi ve İzmir’den gelen ekipler tarafından Şenay Canbaz’ın karaciğeri alınarak İzmir’de karaciğer yetmezliği olan hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

“Organ bağışında bulunarak, organ bekleyen hastalara yeni bir hayat verebilirsiniz”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de yaptığı açıklamada organ bağışı sonrasında bir hastanın daha hayata yeniden sımsıkı tutunabileceği bir fırsatı oluştuğunu belirterek; “Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışında bulunarak, organ bekleyen hastalara yeni bir hayat verebilirsiniz. Organ bağışının artması için sağlık çalışanları olarak ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Merhume Şenay Canbaz’a yüce Allah’tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.

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