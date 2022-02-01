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Beyin kanamasından ölen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 59 yaşındaki Ayşeana Olgun’un karaciğeri ve 2 böbreği Denizli Devlet Hastanesi’nde alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

DENİZLİ 01.02.2022, 15:42
Beyin kanamasından ölen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 59 yaşındaki Ayşeana Olgun’un karaciğeri ve 2 böbreği Denizli Devlet Hastanesi’nde alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

17 Ocak’ta Denizli Devlet Hastanesi’ne başvuran Ayşeana Olgun burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin kanaması geçirdiği teşhisi ile önce Nöroloji Servisi’nde, daha sonra 27 Ocak’ta Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Olgun’un 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aile ile yapılan görüşmeler sonunda Ayşeana Olgun’un organları bağışlandı. İzmir’den gelen ekipler tarafından karaciğeri ve 2 böbreği alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

Türkiye’de 25 Bin 250 Hasta Organ Bekliyor

Ayşeana Olgun’un ailesine baş sağlığı dileyen ve organ bağışında bulundukları için teşekkür eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Ayşeana Olgun’un ailesi de acılarını bir kenara bırakarak, organ bağışında bulundular ve 3 hastaya umut oldular. Onlara bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve baş sağlığı diliyorum. Biz Müdürlük olarak projemiz kapsamında; Denizli’de Organ Bağışı Birimlerimizle vatandaşlarımıza organ bağışının önemini anlatmaya devam ediyoruz, vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Denizli’de geçen yıl 33 ölüm olayında 20 organ bağışı gerçekleşti

Türkiye’de 25 bin 250 hastanın organ beklediğini kaydeden Dr. Öztürk, "Sadece Denizli’de bin 93 diyaliz hastası var, böbrek bekleyen. Müdürlük olarak 2019 yılında başlatmış olduğumuz ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi’ ile organ bağışında Denizli’de iyi bir farkındalık oluşturduk ve Denizli’yi bu anlamda başarılı iller listesine taşıdık. Fakat proje faaliyetlerimiz pandeminin başlamasıyla duraksamış, bu da organ bağış sayılarına yansımıştı. 2020 yılında 19 beyin ölümüne karşılık 8 organ bağışı gerçekleşmişti. 2021 yılında ise organ bağışı projemize ağırlık verdik ve stant, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza organ bağışının önemini anlatmaya devam ettik. Bu çalışmaların sonucunda da Denizli’de 2021 yılında 33 beyin ölümüne karşılık 20 organ bağışı gerçekleşti. Bu organları bağışlanan kişilerden alınan 2 kornea, 25 böbrek, 15 karaciğer, 1 akciğer, 2 kalp ile de toplamda 45 hastaya umut olundu. Yine 2021 yılında 850 kişi canlı organ bağışında bulundu ve kartlarını teslim aldılar" şeklinde konuştu.

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