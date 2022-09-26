Beşyıldızspor’dan transfer harekatı

Denizli 1. Amatör Küme’de yer alan Beşyıldızspor, hedeflerine ulaşmak için kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Yeni sezonda Denizli 1. Amatör Küme’de, Eskihisarspor, Gökbörü İncilipınarspor, Işıklıspor, Kaplanlarspor, Kızılcaspor, Medelespor ve Tavas Birlikspor’un olduğu grupta mücadele edecek olan ve hedefini SAL olarak belirleyen Beşyıldızspor 2022-2023 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Beşyıldızspor kadrosunu; İsa Güner (Kaleci), Zafer Aksoy (Kaleci), Bedirhan Kaya (Stoper), Harun Yılmaz (Stoper), İsmail Hıraözlü (Stoper), Yasin Polat (Sol Bek), Sefa Dursun (Orta Saha) İsmail Timusifu (Orta Saha) Şahin Tıngır (Forvet) gibi isimlerle takviye etti.

“Geçen sene yarım kalan hikayenin tamamlanması adına takıma yeni takviyeler oldu”

Yeni transferlerden Sefa Dursun iyi bir kadro oluştuğuna dikkat çekerek, “Yeni sezonda Beşyıldızspor’a transfer oldum. Burada çok iyi sıcak karşılandım. Burada iyi bir aile ortamı var. Geçen sene yarım kalan hikayenin tamamlanması adına takıma yeni takviyeler oldu. Ben de onlardan birisiyim. Takıma elimden geldiği kadar katkı vermeye geldim. Karakter olarak sahada güçlü dinamik, sağlam oynayan, kendi oyunu ile kazanan bir Beşyıldızspor inşallah lige renk katacak ve hedefine ulaşacaktır. Grubu değerlendirecek olursak, hiçbir takımı hafife almayı talep etmem. Bütün maçı son maç gibi oynayıp iyi oyunla kazanmayı, play off’lara çıkarak oradan da SAL’a çıkmak tek hedefimiz olacak” ifadelerini kullandı.