Beşyıldızspor hedefini büyüttü

Yeni sezonda Denizli 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele edecek olan Beşyıldızspor, sezon hazırlıklarını sürdürürken, hedefini Süper Amatör Lig olarak belirledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Akkonak Stadı’nda ara vermeden sürdüren Beşyıldızspor’da tek hedef geçen sezon kaçan SAL’a yükselmek. Takımın başarılı futbolcusu Azat Polat, iyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek, “4 yıldır Beşyıldızspor formasını giyiyorum. Geçtiğimiz sezon kıl payı SAL’I kaçırdık. Bu sene güzel transferle takımı güçlendirdik. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bu sezon hedefimiz olan SAL’a çıkarız. Teknik heyet yönetim ve biz futbolcular uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle bu uyum ve birlikteliğin, başarıyı getireceğine inanıyorum” dedi.

“Teknik heyet ve futbolculara güvenimiz tam”

Antrenmanı izleyerek Teknik Heyet ve futbolculara moral veren Beşyıldızspor Kulüp Başkanı Hakan Karaca’da yönetim olarak takıma güvendiklerini belirterek, “Yeni sezon tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeni sezon hayırlı olsun. 2022-2023 sezonunda Denizli 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele edeceğiz. Geçen sene Beşyıldızspor olarak gurubumuzu lider bitirdik ve play off oynadık. Yeni sezon için de aynı kadromuzu koruduk. Hocamızın istediği futbolcularla kadromuzu güçlendirdik. Bu senede yönetim ve teknik ekip olarak hedefimiz önce grubumuzu ilk iki takım arasında tamamlamak daha sonra da play off’larda başarılı olmak” diye konuştu.

“Geçen seneki takıma takviye yaptık”

Yeni sezon hazırlıklarının bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kırmızı Siyah Beyazlıların Teknik Sorumlusu Hasan Metin de “Geçen sezon SAL’da direkten döndük. Bu sene hedefimiz Süper Amatör Ligine çıkmak. Bu bağlamda takıma 7 transfer yaptık. Genç oyuncularla birlikte orta yaş dediğimiz tecrübeli futbolcuları birlikte harmanlayıp, sezona en iyi şekilde hazırlanarak sonucu da inşallah şampiyonluk olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.