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Beslenme rutinlerinin değiştiği Ramazan’ın ardından beslenmeye dikkat

Ramazan ayında değişen beslenme şeklinden rutine geri dönmenin besin çeşitliliğiyle olması gerektiğini vurgulayan Egekent Hastanesi Diyetisyeni Dyt. Müge Mertcan, özellikle Ramazan Bayramında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi.

DENİZLİ 27.04.2022, 14:46
Beslenme rutinlerinin değiştiği Ramazan’ın ardından beslenmeye dikkat

Ramazan ayında değişen beslenme şeklinden rutine geri dönmenin besin çeşitliliğiyle olması gerektiğini vurgulayan Egekent Hastanesi Diyetisyeni Dyt. Müge Mertcan, özellikle Ramazan Bayramında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgiler verdi.

Ramazan ayı boyunca rutin beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkat Egekent Hastanesi Diyetisyeni Dyt. Müge Mertcan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi beslenme ve tatlı tüketimi konularında uyarılarda bulundu. Rutin beslenmeye geri dönmenin besin çeşitliliğiyle olması gerektiğinin altını çizen Mertcan, “Ramazan ayında öğün sayısının azalması ve açlık süresinin uzun olması nedeniyle daha az besin tüketiliyordu. Normal rutinine dönen vücut için beslenmede arttırılan öğün sayısı ile porsiyonda da bir anda artış olması bedeni fazlasıyla yoracaktır. Bunun için porsiyonları bir anda fazlasıyla arttırmak ve tek tip beslenmeye yönelmek yerine yavaş yavaş ve çeşitli besin alımında fayda var” şeklinde konuştu.

Bayramda beslenme ve tatlı tüketimi

Bayramlarda Türk kültüründeki tatlı ikramlarına da dikkat çeken Diyetisyen Müge Mertcan, “Bayramın en güzel yanı birçok kişinin ailesini ziyaret etmesi ve bayram sofralarında buluşulmasıdır. Sofrada geçirilen zamanın uzun olması nedeniyle, yemek miktarları fark etmeden artabilir ve bu durum yemek bitiminde fazla besin alımına bağlı sindirim problemleri yaşanmasına, nefes almakta zorluk çekilmesine sebep olabilir. Bundan kaynaklı gün içerisinde bağırsak problemleri ve mide yanmaları açığa çıkabilir. Bayram kültürü ülkemizde çok kıymetli bir noktada ve ikramları ile meşhurdur. Bu nedenle fazla miktarda tatlı tüketimi olmaktadır. Aynı şekilde şeker ve çikolata da fazla tüketildiği için kan şekerinin hızlı şekilde yükselip alçalmasına neden olacağından dengesizliklere yol açabilmektedir” dedi.

Bayram için beslenmeye dair tüyolar veren Diyetisyen Müge Mertcan, “Bayram sabahında besin alımına besleyici ve lifli besinlerle başlamak gün içerisinde iştah kontrolü sağlanmasına yardımcı olacaktır. Tatlı ikramlarının yoğun olduğu günde tercihlerde bulunmak, yoğun ve fazla miktarda tüketimden kaçınmak önemlidir. Bayramda tansiyonu, kalp hastalığı, şeker hastalığı olan kişiler sağlıklı süreç için beslenmelerine daha fazla önem göstermesi gerekmektedir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Su tüketimi önemli

Su tüketimine de her zamanki gibi dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Mertcan, şu önerilerde bulundu:

“Su tüketimi her zaman çok önemli. Bayram nedeniyle, çay, kahve gibi normal günden fazla tüketilen sıvıların yanında, su tüketimini dengelemeyi hatırlamak faydalı olacaktır. Gün içerisinde yeterli su tüketimini alışkanlık haline dönüştürülmelidir”

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