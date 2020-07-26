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Besihanede çıkan yangında 40 büyükbaş telef oldu
ENİZLİ’DE BİR BESİHANEDE MEYDANA GELEN YANGINDA 40 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.
DENİZLİ 26.07.2020, 16:40
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Denizli’de, bir besihanede meydana gelen yangında 40 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, besihaneden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Vatandaşların yükselen alev ve dumanları fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken vatandaşlarda kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Hummalı çalışma sonrası yangın kontrol altına alırken 40 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Besihanede ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
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