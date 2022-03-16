Besiciler için TMO’da ucuz arpa alımında son başvuru bugün sona eriyor

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) ucuz arpa alımı gerçekleştirecek besiciler için son başvurunun bugün sona erdiği açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), faaliyet alanındaki ürünlerde piyasa istikrarını tesis eden, uygulamaya koyduğu politikalarla üreticileri ve tüketicileri kollayan, un fabrikaları, fırınlar ve besicilerin ihtiyacını karşılamada önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Denizli, Burdur ve Antalya illerindeki un fabrikalarıyla fırınlara ürün tedariki sağlayan TMO Denizli Başmüdürlüğü, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan perakende ürün satış noktasında bölge halkına hizmet gerçekleştiriyor.

Ucuz arpa alımında bugün son gün

Her ay toplanan taleplerle ihtiyaçları karşılayan TMO’dan ucuz arpa almak isteyen besiciler için son başvuru tarihinin 14 Mart’tan 16 Mart 2022 Çarşamba gününe uzatmıştı. Bugün sona ereceğini bildiren TMO, ucuz arpa alımı gerçekleştireceklere bildirdi.