Bayram tatilinin gözde yeri

Denizli’nin Çameli içesi insanları etkileyen doğa güzellikleriyle bayram tatili için gözde yerler haline geldi.

Doğa tatili yapmak için en uygun yerler arasında yer alan ve el değmemiş ormanları ile gözde yerler haline gelen Çameli ilçesi, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla ilgi odağı oldu. Kamp alanları, bisiklet rotaları, yamaç paraşütü, tırmanış yerleri ve daha birçok aktivitesi bulunan ilçe, yerli ve yabancı turistlerini şimdiden ağırlamaya başladı. Karaman Gölü, Kolak Gölü ve Emecik Kanyonu gibi güzelliklerini de içinde barındıran Çameli, sıcak kanlı insanlarıyla da örnek bir ilçe.