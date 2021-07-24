banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prens Harry, Kraliçe’nin ölmesini bekliyor
Prens Harry, Kraliçe’nin ölmesini bekliyor
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!

Bayram dönüşü hatalı sollama kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kurban Bayramı dönüşü hatalı sollama neticesinde Antalya-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

DENİZLİ 24.07.2021, 14:28
Bayram dönüşü hatalı sollama kazaya neden oldu: 4 yaralı
banner502

Kurban Bayramı dönüşü hatalı sollama neticesinde Antalya-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya - Denizli karayolu üzerinde bayram dönüşünde oluşan yoğunlukta hatalı sollama neticesinde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken yoğun trafik oluştu.

Bayram dönüşü meydana gelen kazada otomobiller neredeyse kullanılamaz hale geldi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
banner501