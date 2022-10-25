Bayram coşkusu yüzme şenlikleriyle başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yüzme yarışları düzenledi. Denizli’de faaliyet gösteren yüzme kulüplerinden 180 minik sporcunun katıldığı müsabakaların ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi.

Denizli’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’ncu yıldönümü kutlamaları Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenlikleri ile başladı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yarışmalara Denizli’de faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizli Yüzme İhtisas Spor Kulübü, Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü, Pamukkale Su Sporları Kulübü ve Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 8-9-10 yaş grubu 180 minik sporcu katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sporcuların geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu özel turnuvaya desteklerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun

Başkan Zolan ise, yüzme şenliğini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Zolan, “İstiyoruz ki Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü etkinlik ve kutlamaları bu sene daha güzel, coşkulu ve anlamlı geçsin. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene birçok spor alanında etkinlikler düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin daha iyi anlaşılması, gençliğimizin bunu daha iyi idrak etmesi için gayret ediyorum. Çok değerli anne-babalarımız sizler bize güvendiniz, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Biz de çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek için tüm hocalarımızla birlikte mesai harcıyor, gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler yarışlara katılan tüm sporculara günün anısına anı madalyası verdi.