Bayram çarşıya hareketlilik getirdi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Denizli’nin en hareketli semtlerinden Bayramyeri ve Çınar’da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda alışveriş telaşı başladı. Bayram alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Bayramyeri ve Çınar bölgesi, hareketli günlerinden birini yaşıyor. 9 ile 12 Temmuz 2022 tarihinde bayramlarını yaşayacak olan vatandaşlar, eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Özellikle işlek semtlerde bulunan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor. Bayrama günler kala oluşan yoğunluktan ise satıcılar hem memnun hem de telaşlı oldu.

“Kurban bayramı en masraflı bayramlardan”

Bayram hazırlıklarını tamamlama telaşı içerisinde olan Serhat Güngül, heyecanlı olduğunu belirtti. Güngül, bayramın sadece kendilerine değil çocuklar içinde önemli olduğunu söyleyerek, “Kurban Bayramı telaşlı olur. Kurban Bayramı bizim büyük bayramlarımızdan biri. Herkes alışverişini yapıyor. Kurban bayramı en masraflı bayramlardandır. Biz de ihtiyacımız kadar yaptık. İnşallah kanımızı da akıtacağız. Aslında bu kurban bayramında hayvanların etini nasıl pişireceğiz diye düşünüyorum. Eksiklerimiz az kaldı tamamlıyoruz. Bayram çocuklar içinde çok önemli olduğu için onlarda kıyafet aldık" dedi.

“Bizim yüzümüz bayramlarda gülüyor”

Bayramın gelişine en çok sevinenlerin arasında yer alan esnaflar tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Bayramda etin yanında bir diğer rağbet gören ürünleri arasında yer alan tatlı ve şekerler, satıcıların yüzünü güldürmesi bekleniliyor. Kentte bayram hazırlıklarını tamamlayan Turgut Yamaç, “Kurban bayramı geldi çikolata ve şekerlerimizde hazırladık ve çok güzeller. İnsanlarımız etle birlikte şekerede rağbet gösterecek. Bizim yüzümüz bayramlarda gülüyor. Esnaf olarak inşallah yüzümüz gülecek.

“Şu anda bayram telaşındayız”

Bayram telaşını erken yaşadığını ifade eden Fesih Dökat’da, “Şu anda bayram telaşındayız. Her taraf tıklım tıklım dolu. İnsanlar alışverişini yapıyor. Bayram telaşıyla birlikte gelen güzelliklerde var. Herkesin elinde poşet poşet hazırlık var. İnsanlarımız yaklaşan bayramdan dolayı mutlu ve umutlu. Biz de bu mutluğu bayramda yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.