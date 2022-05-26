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Batı Tiyatrosu’ndaki değişim göz kamaştırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ayağa kaldırılan Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda yaşanan değişim göz kamaştırdı. Bugüne kadar binlerce eserin gün yüzüne çıkartıldığı Laodikya, eski ihtişamına yeniliklerle kavuşmaya devam ediyor.

DENİZLİ 26.05.2022, 10:59
Batı Tiyatrosu’ndaki değişim göz kamaştırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ayağa kaldırılan Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda yaşanan değişim göz kamaştırdı. Bugüne kadar binlerce eserin gün yüzüne çıkartıldığı Laodikya, eski ihtişamına yeniliklerle kavuşmaya devam ediyor.

Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılması için uzun yıllardır büyük fedakarlıklarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nu dünya kültür mirasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında başlattığı “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile adeta küllerinden yeniden doğan Batı Tiyatrosu, geçen pazartesi günü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın verdiği açılış konseri ile 1690 yıl sonra yeniden bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yüzde 97’si orijinal malzemesi kullanılarak ayağa kaldırılan Batı Tiyatrosu’nda yaşanan değişim ise göz kamaştırdı. Restorasyondan önce bir kısmı toprak altında, büyük bir bölümü ise yıkılmış durumda olan antik yapının eski ve yeni hali arasındaki farkın fotoğraf karelerine yansıması, Batı Tiyatrosu’nun gün yüzüne çıkarılması için verilen büyük çabayı da gözler önüne serdi.

“Dünya kültür mirasına kazandırdık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Batı Tiyatrosu’nun açılışı ile tarihi bir gün yaşadıklarını anlattı. 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları protokolle Ladoikya Antik Kenti’nin kazı çalışmalarına destek vermeye başladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Geçmişte 3-4 ay kazı yapılan Laodikya’da kazıları 12 aya yayarak binlerce eserin gün yüzüne çıkarılmasına vesile olduk. Bu gelişmelerle antik kentimiz 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Biz burada antik kentlerin yerel yönetimlere devredilmesiyle tarihi değerlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gün yüzüne çıkarılacağını tüm dünyaya kanıtladık. Şükürler olsun Batı Tiyatromuzu da dünya kültür mirasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

2,5 yılda gün yüzüne çıktı

Kazı ve restorasyon çalışması öncesi Batı Tiyatrosu’nun bir kısmının toprak altında, büyük bir kısmının ise geçmişte yaşanan depremlerden dolayı yıkılmış halde olduğunu anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Üniversitemizin çalışmalarıyla bu eşsiz eserimiz 2,5 yılda gün yüzüne çıktı. Kazı Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Celal Şimşek hocamız ve ekibi Batı Tiyatrosu’nda muhteşem bir iş ortaya çıkardı. Antik tiyatromuzda hasret bitti ve 1690 yıl sonra bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. İnşallah il merkezimize çok yakında bulunan tiyatromuzda çok daha güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Eserimizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

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