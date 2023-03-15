Başkanı Zolan, Denizli’deki deprem riskine dikkat çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, deprem gerçeğinin farkında olduklarını vurgulayarak, “Deprem şehrimizin en öncelikli konusu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce araç, iş makinesi ve ekibi ile yardım tırlarını afet bölgesine sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en şiddetli yaşandığı illerden Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin ardından uzun bir süre bölgede kalan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, Denizli’ye dönmesinin hemen ardından Jeoloji Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası Denizli şubelerini ziyaret etti, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibinin tanışma toplantısına katıldı. İlk olarak Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan eşlik etti. Denizli’nin öncelikleri konularının başında deprem geldiğini ifade eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, “Deprem şehrimizin en öncelikli konusu” dedi.

“Deprem gerçeğinin farkındayız”

Mimarlar Odası Denizli Şubesi’ni de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin deprem gerçeğinin farkında olduklarını belirtti. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlulukları istikametinde tüm imkânlarıyla gayret ettiklerini belirtti. Başkan Zolan daha sonra AKUT Denizli ekibinin tanışma toplantısına katıldı. AKUT Denizli ekip lideri Cengizhan Öztürk ve AKUT gönüllüleri ile bir araya gelen Başkan Zolan, Denizli’de deprem ve afet yönetimi adına tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile farkındalık oluşturmak adına çaba harcadıklarını ifade ederek, bu konuda emek veren herkese teşekkür etti. AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, Başkan Zolan’a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Çalışmalar aralıksız sürdürüyor

Başkan Osman Zolan meslek odaları ziyaretleri çerçevesinde son olarak İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’ni de ziyaret etti. Depremin Denizli’nin en öncelikli konusu olduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Zolan, tüm kurumlar, meslek odaları, STK’lar ve vatandaşlarla birlikte yapılması gereken her ne varsa yapmaya gayret ettiklerini ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.