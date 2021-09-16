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Başkan Zolan’ın acı günü
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kayınvalidesi Nazire Sun, hayatını kaybetti.
DENİZLİ 16.09.2021, 09:51
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kayınvalidesi Nazire Sun, hayatını kaybetti.
AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın eşi Berrin Zolan’ın annesi Nazire Sun, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata veda etti. Sun’un cenazesinin bugün saat 14.00’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.