Başkan Zolan’dan Özel Harekat Polisi Kabalay için taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ağrı’da PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görev yaparken terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırıda şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, devletin ve milletin bekası için canını hiçe sayan tüm kahramanları vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik hain saldırıları nefretle kınadığını vurgulayan Başkan Zolan, "İnsanlıktan yoksun hainler şunu hiç unutmasın; her karış toprağı kahramanların kanıyla sulanan bu toprakların birlik ve beraberliğine kast edenler asla emellerine ulaşamayacak. Canlarını bu kutsal topraklar için seve seve veren şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Ezelden ebede tek yürek, tek yumruk ayakta kalmaya devam edeceğiz. Kahraman hemşehrim, özel harekat polisimiz Veli Kabalay’a Allah’tan rahmet; ailesine, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, milletimize, Denizlimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.