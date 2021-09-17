Başkan Zolan’dan Miryokefalon Zaferi mesajı

Anadolu topraklarına Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi’nin 845. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, "Tarihe altın harflerle geçen bu zafer ile yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Zaferi’nin 845. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1071 Malazgirt ve 1148 Kazıkbeli zaferlerinin ardından 17 Eylül 1176’da Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşanan ve Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın zaferi ile sonuçlanan Miryokefalon Savaşı ile Anadolu topraklarına Türk mührünün vurulduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Tarihe altın harflerle geçen bu zafer ile yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum. Atalarımızın kanıyla sulanmış uğruna nice can verilmiş bu topraklara bizler de canımıza pahasına sahip çıkıp aynı şekilde gelecek nesillere bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Bağımsız bir ülke olmanın bedelini ecdadın şanlı tarihiyle ödediğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Denizlimizde 845 yıl önce yaşanan Miryakefalon Zaferi, tarihin akışını değiştiren birçok mücadeleden birisidir ve bu tarihi zaferle Anadolu topraklarının Türk yurdu olduğu perçinlenmiştir. Bize düşen görev ise bu toprakların bedelini hiçbir zaman unutmayarak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bu topraklar atalarımızın kanıyla vatan yapılmıştır. Bu eşsiz, şanla ve şerefle dolu tarihimizi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesilelerle bu toprakları bize yurt yapan, vatanın bağımsızlığı için kanını döken, canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."