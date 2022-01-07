Başkan Zolan’dan Kazıkbeli zaferi anma mesajı

Denizli’de 874 yıl önceyaşanan Kazıkbeli Zaferi Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımlayan Başkan Osman Zolan, Türk tarihi gibi Denizli’nin geçmişinin de şanla şerefle dolu olduğunu belirterek, ecdatla gurur duyduklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 874 yıl önce Türk milletinin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımladı. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferine karşı ecdadın tarihe altın harflerle geçen bir zafer kazandığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Ecdadımız bu güzel toprakları geleceğe yurt etmek için kanını dökmüş ve canı pahasına her türlü fedakarlığı yapmıştır. Bize düşen görev ise bu kutsal toprakların nasıl kazanıldığını bilmek ve gelecek nesillere bunu aktarmaktır. Çünkü bizler geçmişimizden güç alıp geleceğe daha güvenle bakacağız" ifadelerini kullandı.

“1148’de Kazıkbeli’nde kanını döken atalarımız”

Türk tarihi gibi Denizli’nin geçmişinin de şanla şerefle dolu olduğunu belirterek, ecdatla gurur duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “1148’de Kazıkbeli’nde kanını döken atalarımız 1176’da Miryokefalon’da, 1915 Çanakkale Savaşı’nda, 15 Mayıs 1919 Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Milli Mücadele ateşini yaktığı şehrimizde ve Kurtuluş Savaşı’nda en ön saflarda yer alarak gözünü kırpmadan kanını dökmüş, bağımsızlığı için canını vermiştir. Yine bu şehir 15 Temmuz 2016’da hain Fetö’ye ‘dur’ diyerek yaptığı fedakarlıklarla darbenin kaderini değiştirmiştir.”

“Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır”

Türk milletinin şanla şerefle dolu tarihinin gelecek nesillere bıkmadan usanmadan anlatılması ve geçmiş değerlerin yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Osman Zolan, “Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel vatan için kanını döken, canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" temennisinde bulundu.