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Başkan Zolan’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

DENİZLİ 02.12.2021, 13:31
Başkan Zolan’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Engellilere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemine değinen Başkan Osman Zolan, engelliliğin yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda engellilere yönelik her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, engellilerin önlerindeki engelleri kaldırdıkça spordan eğitime, sanattan bilime başarılarının her geçen gün katlanarak arttığına şahit olduklarını belirtti.

“Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur”

Engelli vatandaşların sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hayatlarının gelişimi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile birlikte gayret ettiklerini, bu konuda bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Engelli vatandaşlarımıza sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin ölçütü olmakla birlikte, insanımıza verilen değerin de belirgin yansımalarından biridir. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu vesilelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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