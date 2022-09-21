Başkan Zolan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile kente kazandırılacak 3 bin 150 konut için teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Denizli’de de sevinçle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Zolan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugüne dek Denizli’ye 17 bin 346 adet sosyal konut kazandırdıklarını ifade etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’nin farklı ilçe ve mahallelerinde yapılan sosyal konutları paylaşan Başkan Osman Zolan, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile Denizli’de 3 bin 150 ailenin daha konut sahibi olacağını belirtti.

"Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun "

Vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan konut projesi hakkında konuşan Başkan Zolan, mesajında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız önderliğinde Denizli’mize 17 bin 346 adet sosyal konut kazandırdık. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile Denizli’mizde 3 bin 150 ailemiz daha konut sahibi olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun."