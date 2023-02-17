Başkan Zolan yardım çağrısını yineledi

Depremin yaralarını sarmak için yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay’a giden Başkan Osman Zolan, ayağının tozuyla geldiği Denizli’de, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde afetzedelere giyim desteği vermek için açtıkları mağazaları inceledi. “Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz” diyen Başkan Zolan, özellikle kuru gıda ihtiyacı olmak üzere tüm hemşerilerine yardım çağrısını yineledi.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da sürdürdüğü çalışmaların yanında afet bölgesinden Denizli’ye gelen vatandaşların da yaralarını sarıyor. Yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay’a giden Başkan Osman Zolan, ayağının tozuyla geldiği Denizli’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde afetzedeler için yaptıkları çalışmaları inceledi. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, depremden etkilenen vatandaşlara giyim desteği vermek için hiç kullanılmamış kıyafetlerden oluşturdukları iki büyük mağazayı inceledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak bir süre sohbet eden Başkan Zolan, daha sonra çocuklar için kurdukları oyun alanında incelemede bulundu, miniklerle vakit geçirdi.

9 gündür bölgede ekiplerini koordine etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11 ili derinden etkileyen afetin yaralarını sarmak için Denizli Büyükşehir Belediyesinin bölgeye tüm imkânları ile hareket ettiğini ve bu anlamda çalışmalarına devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Arzu etmediğimiz, beklemediğimiz büyük bir felaket, asrın felaketi, yıkımı da ağır oldu. Can kayıplarımız var, Allah’ım rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Afeti ilk duyduğumuz andan itibaren arama-kurtarma ekiplerimiz, iş makinelerimiz, DESKİ, mezarlık ve diğer ilgili hizmetlerimizi deprem bölgesine sevk ettik. Biz de başlarında 9 gün kaldık, orada arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere birçok işe destek olmaya çalıştık” diye konuştu.

Yemekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevinden

Depremden etkilenen vatandaşların Türkiye’nin çeşitli illerine geldiğini ve Denizli’de de afetzede vatandaşları misafir ettiklerini açıklayan Başkan Zolan, “Denizli’mize gelen vatandaşlarımız var. Onlar bizim misafirlerimiz. Sabah karşı yaşanan depremden dolayı birçoğu sadece üzerindeki kıyafetiyle gelmiş durumda, burada vatandaşlarımıza sahip çıkmaya, destek olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı KYK’da kalırken, bir kısmı da ev kiralamayı tercih ediyor. KYK’da kalan vatandaşlarımızın öğle yemeğini de Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevimizden veriyoruz. Misafirlerimizin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerine uygun olanı seçmeleri için burada iki büyük mağaza açtık” diye konuştu.

“Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz”

Çocuklara yönelik Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde psikologlar eşliğinde özel bir alan oluşturduklarını kaydeden Başkan Zolan, “Çocuklarımıza psikologlarımızın eşliğinde, eğlence, eğitim ve diğer oyunlarla dokunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu günler geçecek. Her birimiz depremzede kardeşlerimizin yerinde olabilirdik. Bu noktadan baktığımızda, elimizden geleni yapmamız, onların zor gününde yanlarında olmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz. İnşallah bu şekilde gayretimiz devam edecek” dedi.

Özellikle kuru gıda yardımına dikkat çekti

Denizli’nin topyekun bir biçimde yardım seferberliğine katıldığını vurgulayan Başkan Zolan, hayırsever vatandaşların imkanları istikametinde afetzede vatandaşlar için yardım etmeye davet etti. Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Tüm vatandaşlarımızın bu desteğe devam etmelerini istiyorum. Vatandaşlarımız imkanları dahilinde sahip çıkarsa güzel olur. Burada özellikle kuru gıda, salça, sıvı yağ anlamında ihtiyaç var. Vatandaşlarımız söz konusu gıdaları buraya getirebilir ya da büyük miktardaysa haber verdiklerinde biz gidip teslim alabiliriz. Bu yardımları hem buradaki hem de deprem bölgesindeki afetzedeler için kullanmaya devam edeceğiz. Emek veren, gayret gösteren herkes çok teşekkür ediyorum.”