Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapısını sil baştan yenilediği Serinhisar ilçesinde 117 bin700 metre içme suyu, 88 bin 800 metre kanalizasyon ve 18 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşedi. Üst yapı çalışması kapsamında 14 bin ton sıcak asfalt ile 30 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini belirten Başkan Zolan, “Serinhisarımıza çok yakıştı" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ile birlikte ilçelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bir süre önce Serinhisar ilçesinde alt yapı çalışması başlattı. İlçeye 117 bin 700 metre içme suyu hattı, 88 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 18 bin 500 metre de yağmur suyu hattı döşedi. Bunun yanında 2 adet atık su terfi merkezi, 4 adet içme suyu deposu ve 6 adet içme suyu sondajını Serinhisar ilçesine kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, ilçeyi modern bir alt yapıya kavuşturdu.

14 bin ton sıcak asfalt

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nin başladığı üst yapı çalışmaları kapsamında ise ilçe merkezindeki ana ve ara yollara 14 bin ton sıcak asfalt döküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde bulunan İstiklal Caddesi, Ortaokul Caddesi, İnönü Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Yatağan Yolu başta olmak üzere sıcak asfalt dökme ile 30 bin metrekarelik beton kilit parke taşı kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de sıcak asfalt dökülen caddelerin yol çizgi çalışmasını tamamladı.

“Söz verdik yapıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar İlçesi’nde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Serinhisar ilçesini daha sağlıklı ve modern bir alt yapı ve üst yapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz. Hemşehrilerimizin desteği ve duaları ile Serinhisarımızda çok büyük bir alt yapı yatırımı yaptık. Torunlarımızın torunlarına hizmet edecek bu yatırımın ardından Serinhisarımıza yakışacak üst yapı çalışmalarına başladık ve şükürler olsun tamamladık. Serinhisarımıza çok yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.