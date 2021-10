Başkan Zolan, PAÜ’yü kazanan gençlere Denizli’yi anlattı

PAÜ’yü kazanan öğrenciler ile düzenlenen tanışma toplantısında yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, gençlere yönelik sayısız proje hayata geçirdiklerini belirterek bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genç Dostu Şehir" ödülü aldıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) yeni dönemde kazanan gençler ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Gençlerin sunduğu konser ile başlayan programda üniversitelilerin yoğun alkış ve sevgi gösterileriyle sahneye davet edilen Başkan Zolan, eğitimleri için Denizli’ye gelen tüm gençlere "hoş geldin" diyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Denizli’nin Türkiye’de parmakla gösterilen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, kentin kişi başı yeşil alan konusunda Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu, spor yapmak isteyen gençler için ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin 20 branşta ücretsiz spor kursu verdiğini söyledi.

"Denizlimizde her şey var çok şükür"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizler bizim geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz. Gençlik demek hazine demektir, sizler bizden daha başarılı olacaksınız, daha ileri gideceksiniz bundan hiç şüphem yok. Çok şükür her türlü imkanımız var. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri tebrik ediyorum Denizli’yi tercih ettiğiniz için, bizleri mutlu ettiniz." Gençlerin Denizli’de güzel zaman geçirebilecekleri Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi, kültür, spor ve sanat etkinlikleri ve tesislerini anlatan Başkan Zolan, "Denizlimizde her şey var çok şükür" dedi. Gençlere yönelik sayısız proje yaptıklarını bu kapsamda Denizli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genç Dostu Şehir" ödülü aldığını hatırlatan Başkan Zolan, çünkü her şeyin gençlik için olduğunu kaydetti.