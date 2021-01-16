Başkan Zolan; “Ortak paydamız Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 yılında başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Zolan, "2021’de de inşallah uyumlu bir şekilde Denizli’mize hizmet ederiz. Bizim ortak paydamız Denizli” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Ocak Ayı Olağan Toplantısının ilk birleşim toplantısı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından yaptığı konuşmada yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Meclis’e hayırlı ve başarılı çalışmalar temenni etti. 2021’in 2020’den daha güzel olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, "2020 yılında güzel çalışmalar yaptık, inşallah uyumlu bir şekilde Denizlimize hizmet ederiz. Bizim ortak paydamız Denizli, bu şehir hepimizin. İnşallah şehrin menfaatlerinde buluşmak noktasında çalışmalarımız aynı şekilde devam etsin, temennim ve duam budur" dedi.

“2020 yılında yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin seçildiği ilk günden bu yana pek çok önemli çalışmaya imza attığını belirten Başkan Zolan, “Seçildiğimiz günden bu yana ve 2020 yılında yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bundan sonrada yapacak olduğunuz katkı ve çalışmalardan, fikirlerinizden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Allah’ım sağlık, sıhhat versin hepimize, güzel işler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Ocak Ayı Olağan Toplantısında toplam 36 maddeyi görüşecek.