Başkan Zolan, “Mevlid Kandilinin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum”

Peygamber Efendimiz Hz. Muahmmed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili sebebiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir mesaj yayımlayarak, "Mevlid Kandilimizin, Denizlimiz, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin, yıl dönümünde bir Mevlid Kandili’ni daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah’ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi" diyen Başkan Osman Zolan, "Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerdendir" ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamberin insanlık için örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "O, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti, mütevazılığı ile tüm insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin’di. Mazlumun yanında durmayı, yetimi korumayı, güçsüzden yana olmayı O’ndan öğrendik. Akrabaya, komşuya, muhtaca bakmayı O’ndan öğrendik. Yok, etmek yerine yaşatmayı, kin tutmak yerine merhameti, kavga yerine sevgiyi, insanlığın ancak sevginin sonsuz rahmet denizinde hayat bulacağını O’ndan öğrendik" dedi.

Bugün insanlığın hasret kaldığı değerlerin, huzur ve güvenin; ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hz. Peygamber’in insanlığa tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olacağını belirten Başkan Zolan, "Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid-i Nebi’nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olmasını diliyor, Mevlid Kandilimizin, Denizlimiz, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" temennisinde bulundu.