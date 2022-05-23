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Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Laodikya’da kazı süresini 12 aya çıkardıklarını anlatan Başkan Zolan, “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık” dedi.

DENİZLİ 23.05.2022, 18:24
Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Laodikya’da kazı süresini 12 aya çıkardıklarını anlatan Başkan Zolan, “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık” dedi.

Laodikya Antik Kenti’ndeki Batı Tiyatrosu’nun açılış töreni için Denizli’ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Mustafa Ünal ile Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer eşlik etti. Bakan Yardımcısı Demircan’ı Denizli’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, Denizli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı. Batı Tiyatrosu’nu GEKA’nın da desteklediği proje ile ayağa kaldırdıklarını ifade eden Başkan Zolan, Türkiye’de ilk kez 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye Başkanı Nihat Zeybekci döneminde imzalanan protokolle Laodikya Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına destek vermeye başladıklarını anlattı. Antik kentin gün yüzüne çıkması için çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Laodikya’da eskiden kazı süresi 3-4 ay ile sınırlıydı. Biz bunu 12 aya çıkardık. Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık. Yerel yönetim olarak kültür mirasımızın gün yüzüne çıkmasını destekledik” dedi.

Antik dönem kazıları tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise Denizli’de kültür mirasının gün yüzüne çıkmasında Başkan Zolan’ın büyük emekleri olduğunu belirterek, teşekkür etti. Antik dönem kazılarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini anlatan Bakan Yardımcısı Demircan, “Pamukkale, tek başına Denizli kadar meşhurdur dünyada, bazı yerlerde Denizli’den daha meşhurdur. Bunlar bizim değerlerimiz. Değerlerini ortaya çıkan şehirler bundan çok istifade ediyor. Bugün de bu vesileyle açılışa yüzlerce kazı başkanı ve çok sayıda insanımız gelecek. Burada ciddi bir hareketlilik oluşacak” dedi.

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