Başkan Zolan, kentteki yol yenileme çalışmalarını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehrin önemli arterlerinden biri olan Kayalık Caddesi’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kayalık Caddesi’nde başlattıkları yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi. Hızlı bir şkeilde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni, 15 Mayıs Mahallesi Muhtarı Salih Okkalıoğlu ve beraberindekiler eşlik etti. Mahalle esnafını ziyaret ederek istek ve önerilerini dinleyen Başkan Zolan, burada kısa bir süre çalışanlarla sohbet ederek, kolaylıklar diledi. Kayalık Caddesi’nin Denizli’nin en eski ve en yoğun kullanılan caddelerinden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, söz konusu caddenin 15 yıl önce kilit parke taşı ile döşendiğini hatırlatarak geçen zamanla birlikte yıpranma ve yoğun kullanım nedeniyle rahatsızlık verdiğini söyledi. Başkan Osman Zolan, " Burada uzun yıllar öncesinde 15-16 yıl öncesinde yapmış olduğumuz taş döşeme ile ilgili çok yoğun kullanılması sonucunda rahatsızlıklar yaratmaya başladı. Esnaflarımız taşların ses yapması noktasında şikâyette bulundular. Muhtarlığımızın talebi ile bizim de yapmış olduğumuz incelemelerde yoğun bir kullanım nedeniyle caddenin taştan ziyade asfalta dönüştürülmesi noktasında gayret ettik" dedi.

“Hayırlı ve uğurlu olsun”

Vatandaşların talepleri doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, " Biz de yıpranmış olan yolun düzeltilmesi vatandaşlarımızın talebinin yerine getirilmesi noktasında böyle bir yatırımı gerçekleştirdik. Artık hızlı bir şekilde burada yolumuzu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kayalık Caddemize, 15 Mayıs Mahallemize, Denizlimize, tüm esnaflarımıza ve kullanan vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.