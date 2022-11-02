Başkan Zolan ile halk günü buluşmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Ağustos 2015’te başlattığı ancak pandemi dolayısıyla ara verdiği halk gününün Kasım ayı buluşması yapıldı. Her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği halk günü buluşmasında bir kez daha vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Osman Zolan sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nde gerçekleşen programa Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile Büyükşehir Belediyesi DESKi Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Buldaş ve daire başkanları katıldı.

Halk günü buluşmalarının ayrı bir önemi var

Randevusuz bir şekilde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşları dinleyen Başkan Zolan, pandemi dolayısıyla ara verdikleri ancak Temmuz 2022’den beri her ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirdikleri halk günü buluşmasına yoğun katılımla devam ettiklerini söyledi. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ancak halk günü buluşmalarının ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Halkımıza hizmet etmek için, milletimizle beraber olmak için varız. Burada vatandaşlarımızla çok güzel istişareler yapıyoruz. Denizli’mizin dertleriyle dertleniyor, çözüm önerileri sunuyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.