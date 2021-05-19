Başkan Zolan gençlerin bayram sevincini paylaştı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki sporcularla bir araya gelen Başkan Osman Zolan, gençlerin bayram sevincini paylaştı. 20 branşta ücretsiz spor kursu vererek gençleri ruhen ve bedenen geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Gelecek gençlerle daha güzel olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Denizli ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları ile bir araya geldi. Başkan Zolan program kapsamında ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Pisti’nde Denizli Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreş, Okçuluk, Atletizm ve Çocuk Atletizm Takımı sporcuları ve aileleri buluştu. Bir süre sporcuların antrenmanlarını izleyen Başkan Osman Zolan, Okçuluk Takımı ile sohbeti esnasında ok atışı da yaptı. Sporcu ailelerinin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Zolan, çocuklara satranç takımı hediye etti.

Genç judocuya doğum günü sürprizi

Çocukların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Osman Zolan daha sonra Büyükşehir Belediyesi Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme takımı sporcuları ve aileleri ile bir araya geldi. Sporcuların gerek ulusal, gerekse uluslararası müsabakalarda Denizli’yi gururla temsil ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Zolan son olarak Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde Yüzme, Taekwondo, Karate, Judo ve Masa Tenisi takımı oyuncuları ile buluştu. Sporcuların yeteneklerini sergilediği program büyük ilgi çekerken Başkan Osman Zolan, burada Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu İbrahim Emirhan Kamaz’ın 13. doğum gününü sürpriz bir pasta ile kutladı.

Minik judocunun akıl almaz gösterisi

Bir süre masa tenisi oynayan Başkan Osman Zolan, Karate ve Judo Takımı’nın gösterilerini izledi. Minik judocu Kuzey Çetin’in kendisinden kat kat ağırlıktaki sporcuları omzunun üstünden attığı "ippon seoi nage tekniği" büyük alkış aldı. Gösterinin ardından judogi giyen Başkan Osman Zolan, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz diyen Başkan Zolan, "Gençlerimize spor yaptırarak onları ruhen ve bedenen geleceğe hazırlıyoruz. Gelecek gençlerle daha güzel olacak. Spor yaparak aynı zamanda disiplin, ekip ruhu kazanıyorlar. Sağlıklı bir şekilde de enerjilerini atmış oluyorlar. Onları masa başından, sanal ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Spor yaptırabilirsek, sanal değil gerçek arkadaşlarıyla buluşturabilirsek bunu kendimize başarı addediyoruz” diye konuştu.