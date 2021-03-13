Başkan Zolan: "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısının ilk birleşimi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye’ye yönelik saldırıların geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini anlatan Başkan Zolan, "Bu saldırılara karşı en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Genel Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Başkan Zolan, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis toplantısının ilk gününün 12 Mart İstiklal Marşı’nın 100. Yıldönümü Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile tevafuk ettiğini belirtti. 12 Mart’ın Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlamasını önerdi. Meclis’in saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı söylemesinin ardından konuşmasını sürdüren Başkan Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çok zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, "İnşallah son ocak kalıncaya kadar bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Korkmadan çekinmeden ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. İnşallah İstiklal Marşımız da ilelebet bu topraklarda okunmaya devam edecek" dedi.

"Bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız"

Türkiye’ye yönelik saldırıların geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Bu saldırılar her ne şekilde gelirse gelsin Türk milletinin gücü bunu def etmeye her zaman yetecektir. Bu saldırılara karşı en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bu saldırılar karşısında amasız, fakatsız hep beraber dimdik durmamız lazım. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız." Milli Şair Ersoy’un İstiklal Marşı’nı Kurtuluş Savaşı sona ermeden yazdığını ifade eden Başkan Zolan, "Düşman işgali sürerken TBMM İstiklal Marşımızı kabul etmiş ve istiklal mücadelesine ayrı bir ruh getirmiştir. Emek verenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bize düşen vatanımıza, bayrağımıza, tüm değerlerimize sımsıkı sahip çıkmaktır. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.