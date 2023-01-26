Başkan Zolan, Denizlilileri açılış şölenine davet etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini 28 Ocak Cumartesi günü 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 13.00’te gerçekleştireceği toplu açılış törenine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’nin ilklerle tanışacağı Honaz Tüneli ve Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile birlikte çok sayıda eserin açılışını yapacak.

Bir dizi program için 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Denizli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlıkların Denizli’de hayata geçirdiği yatırımlar ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin şehre kazandırdığı çok sayıda eserin toplu açılış programı gerçekleştirilecek. Her gelişinde birçok eseri Denizli’ye kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin ilklerle tanışacağı hizmetlerden olan 2.600 metre uzunluğundaki “Honaz Tüneli” ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı’nın ardından hayata geçirilen “Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi”nin toplu açılışını gerçekleştirecek. Bunların yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına, atık su artıma tesislerinden yeşil alanlara birçok eser de toplu açılış töreninde kendine yer bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ziyaretinde Denizli kazanıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha Denizli’de ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ziyaretinde Denizli’nin kazandığını vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreninde Denizli’miz yine birbirinden güzel yatırımlarla buluşacak. Denizli’mizin ilklerle tanışacağı Honaz Tüneli ve günlük 100 bin metreküp su artıma kapasitesi bulunan Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere çok sayıda eserin açılışı yapılacak. Denizli’mize yapılan yatırım ve hizmetlerin açılışının mutluluğunu hep beraber yaşayalım istiyoruz. Bu mutluluğu birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’na bekliyorum. Buradan aldığımız güç ve enerji ile gece gündüz şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Denizli’mize uzun yıllar hizmet edecek yatırımların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”