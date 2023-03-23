Başkan Zolan, Denizli Afet Master Planını açıkladı

Denizli’de afetlere karşı bugüne kadar aldıkları tedbirleri tek tek sıralayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 7 başlıkta oluşturdukları Denizli Afet Master Planı çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Denizli’nin afet yönetim planını ve yol haritasını hazırladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, hedeflerinin afetlere dirençli bir Denizli olduğunu kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, düzenlediği basın toplantısında Denizli Afet Master Planını çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Zolan, afetlerle ilgili değerlendirme yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hatay’da 4000’in üzerinde defin işlemi gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Zolan, “Bu gerçeklerden kaçamıyoruz. Bugünkü hassasiyetimizin devam etmesini arzu ediyorum. Vatandaşlarımızın hassasiyeti de çok üst seviyede. Ancak telaş panik yapmadan hassasiyetimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kendimize bir yol haritası belirlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Alternatif yollarla afet bölgelerine ulaşım kolaylaşacak

Denizli’de bugüne kadar afetlere karşı aldıkları önlemleri sıralayan Başkan Zolan, “Denizli’de bugüne kadar, 14 bin 196 konutun TOKİ eliyle yapılmasını sağladık. Şu anda da projesi yapılmış 3 bin 150 konut var. Bunlar Belediyemiz ve TOKİ iş birliği ile yapılan projelerimiz. Depremin etkilediği 11 ilde TOKİ eliyle yapılan binlerce konut var. Hiçbiri yıkım görmedi. Bu konutlarda can kaybı ve yıkım yaşanmadı. Böylece TOKİ konutları deprem sınavını başarıyla tamamlamış oldu. Alternatif yolların yapılması ve ulaşımın sorunsuz sağlanması afet olan bölgeler için hayati derecede önemli. Biz ne yaptık? Hal Kavşağından, yukarıya doğru yeni bir çevre yolu yaptık. Bunu yaparak ulaşımı kolaylaştırma anlamında birinci derece adım attık. Afet durumlarında 50 metre genişliğinde bu yolumuz şehrimize nefes aldıracak. Honaz Tüneli yeni bitti. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Birkaç yıl önce planlamasını yaptığımız ve yapımına başladığımız baraj kenarındaki yeni çevre yolumuz da şehre yeni bir alternatif güzergah sağlayacak. Bu güzergah Üçgen’in alternatifi olacak ve afetlerde bize büyük bir kolaylık sağlayacak” dedi.

Denizli’nin 65 bin metrekare çadır alanı planlandı

Bunun yanında Sümer Mahallesi’ndeki tabakhane bölgesini risk içerdiği için kaldırdıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Bakanlığımızla yaptığımız çalışma sonucu 131 adet yapının yıkımını sağladık. Denizli’de gündemi oldukça fazla meşgul eden Üçgen Çarşısı depreme dayanıklılık anlamında sağlıklı bir yapı değildi. Uzun uğraşlar sonrasında yıkımını gerçekleştirdik. Diğer bir husus mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait depreme dayanıksız Denizli İl Özel İdare binasını da yıkarak bu riski de ortadan kaldırdık. Bozburun Mahallesi’nde belediyemize ait olan ve deprem riski taşıyan yapıyı da yıkarak ortadan kaldırdık. Biz bunu imar planlarına işlemiş durumdayız. Hatay’a gittiğimizde belediye ile irtibata geçemedik rezerv alanlar belirleyemedik. Vatandaşlarımızın arazilerine mezarlık alanları ve çadır alanları yapmak zorunda kaldık. Ayrıca Denizli’de 2017 yılında 1/25000’lik plan yaptık. Bu planla arazi kullanımına esas jeoloji etüt raporu hazırlandı. Yerleşim yerlerimizi de bu rapor istikametinde oluşturduk” dedi.

Denizli’nin toplanma alanları hazır

Depremden sonra Denizli Emniyet Müdürlüğü binasının tahliyesine karar verildiğini kaydeden Başkan Zolan, “Hal Kavşağının olduğu bölgede Emniyet Müdürlüğüne 27 bin metrekare alan tahsis ettik. Bu yaklaşık 8-9 ay önce gerçekleşti. Boşaltılan Emniyet Müdürlüğü binası da Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçmişti” diye konuştu. AFAD ile yaptıkları çalışma ile Denizli’nin toplanma alanlarını belirlediklerini işaret eden Başkan Zolan, “Vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesine girerek adresinin bağlı olduğu toplanma alanına ulaşabilir. Biz bunu 1,5 yıl önce çalıştık. Yaptığımız yeni bir uygulama da Zemin Bilgi Sistemi. İnşatların yapımı, ruhsatı, zemin etüt çalışmaları ve kontrol izni ilçe belediyelerimize aittir. Ne kadar doğru bir bina yaparsanız yapın zemin sağlam değilse problem olacaktır. Zemin etütleri bu işin alfabesinin A’sıdır. Meclisten kararımızı aldık. 19 ilçemizde yapılan zemin etütleri Denizli Büyükşehir Belediyemizde toplanacak, kontrolleri yapılacak. Denizli’mizin neresinde ne var, sıvılaşma nerede, zemin kalitesi, standartları nedir? Bunlar bize yol haritası olacak” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tüm verileri sayısal

Antakya’da kanalizasyon ve su hatlarında sıkıntılar olduğunu ancak planlar olmadığı için ulaşamadıklarını kaydeden Başkan Zolan, Denizli’de uzun yıllar yaptıkları altyapı çalışmalarına değinerek, “Kullandığımız boruların deprem bölgesinde bazı alanlarda da kullanıldığını gördük. Onların hasar almadığını gördük. Birincisi bu bizi mutlu etti. İkincisi ise Denizli’mizin altyapısı tamamen sayısal. Bilgisayara yüklediğimizde tüm planları görebiliyorsunuz. Büyükşehir Belediyemizin tüm bilgileri de ayrıca yedekleniyor. İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde tüm verilerimiz korunuyor ve işlemlerimiz bağlantılı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmayı ilk yapan Denizli Büyükşehir Belediyesidir. Arzu etmiyoruz ama Denizli’de bir deprem olduğunda, binamız hasar aldığında bilgisayarı açtığımız anda geçmişten bugüne tüm verilere bir tuşla ulaşılabilecek durumdayız.

Afet Master Planı

Cumhurbaşkanlığının Ulusal Risk Kalkınma Modelini geliştirdiğini ve 7 ana başlıkta oluşturdukları Afet Master Planını paylaşan Başkan Zolan, “Afet Danışma Kurulu oluşturmak istiyoruz. Afet Danışma Kurulu oluşturarak afet yönetimi çerçevesinde tüm kurumlar ile işbirliği içinde görev tanımlarını yapacağız. Afete yönelik tüm eylemlerimizi bilimsel bir yaklaşım ve etkileşim içinde geliştireceğiz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları, ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uzman bilim insanlarından afet danışma kurulunu oluşturmayı planlıyoruz. Deprem hasar tahmin ve tespitleri yapılacak. Bu çerçevesinde; riskli yapı envanterini çıkaracağız. Hasar alma sonuçlarına göre; öncelikli kentsel dönüşüm alanlarını ve güçlendirme yapılacak yapıları belirleyeceğiz. Kamu yapıları risk tespiti ve güçlendirme işlemleri yönünden irdelenecek. Altyapı ve ulaşım ağının dayanıklılığı test edilecek. Bu çerçevesinde; ana tahliye koridorlarını belirleyeceğiz altyapı sistemleri, karayolları ve köprüler afete dayanıklılık yönünde incelenecektir” dedi.

“Afet sonrası toplanma ve barınma alanlarını irdeleyeceğiz”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Afet sonrası toplanma ve barınma alanlarını irdeleyeceğiz. Afet master planı çerçevesinde; belirlenen toplanma ve barınma alanlarına erişilebilirlik, lojistik ve kapasite analizleri yaparak, gerekli durumunda yeni alanlar önereceğiz. Bütünleşik afet yönetim planı hazırlanacak. Bu çerçevesinde; deprem haricinde diğer afetler için de risk haritalarımızı oluşturacağız. Her bir afet için öncelikli risk alanlarını ortaya koyacağız. Alternatif finansman modelleri önerilecek. Risk değerlendirme sonuçlarına göre; kentsel dönüşüm için kamunun sağladığı teşvik ve muafiyetlere vatandaşın erişimi konusunda bilgilendirme yapacağız. Kamu ve özel sektör işbirliği modelleri önereceğiz. Güçlendirme ve yeniden inşa için ulusal ve uluslar arası fonların kullanımı konusunda çalışmalar yapacağız. Afet eğitim ve şuurlandırma programları düzenlenecek. Geniş katılımlı çalıştaylar düzenleyeceğiz. Afet master planı çerçevesinde üretilen çalışmalara yönelik bilgilendirme toplantıları yapacağız.”

Bütünleşik Afet Yönetim Planı

Hazırlıklı Olma, Zarar Azaltma, Müdahale ve Yeniden Yapma olmak üzere 4 ana başlıkta oluşturdukları Bütünleşik Afet Yönetim Planını da aktaran Başkan Zolan, “Hazırlıklı Olma; Mevcut durum değerlendirmeleri, Tehlike ve risk haritalarının üretimi, Tehlike öncelikli alanların belirlenmesi, Risk öncelikli alanların belirlenmesi. Zarar Azaltma; Kentsel dönüşüm projeleri, Güçlendirme çalışmaları, ekonomik kaybı azaltma. Müdahale; Toplanma ve geçici barınma alanlarının belirlenmesi, Tahliye koridorlarının ve acil ulaşım aksları gibi lojistik aktarımların belirlenmesi. Yeniden Yapma; Yeni yerleşim yerleri için rezerv alanların belirlenmesi” şeklindeki Bütünleşik Afet Yönetim Planını maddelerini sıraladı.

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediye hizmet binasını yıkarak bu alana Denizli’ye yakışır bir kent meydanı ve yanındaki otoparka ise depreme dayanıklı bir hizmet binası yapacaklarını belirten Başkan Zolan, zemin etüt çalışmalarının başladığını müjdeleyerek kısa süre içerisinde ihalesini yaparak işe başlamak istediklerini kaydetti. Ayrıca çok önemsedikleri Afet Eğitim Merkezi projesini de hayata geçireceklerini belirten Başkan Zolan, Çakmak Mahallesi’nde doğal afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması için yapacakları Afet Eğitim Merkezi’nin 4 bin 770 metrekare alana yapılacağını anlattı. Başkan Zolan, “Burada doğal afetlerin vatandaşlarımıza deneyim yoluyla gösterilmesi ve afetin yıkıcı izlerini en az zararla atlatmak amacıyla farklı simülasyon sistemleri yer alacak. Tesiste deprem, fırtına, yangın, heyelan, karbonmonoksit zehirlenmesi, dumandan kaçış ve kuraklık gibi bölümler bulunacak. Burada başta çocuklara afetlerin nasıl yaşandığı birebir gösterilecek, eğitimler verilecek. Bina içinde ve dışında sergi alanları oluşturarak afetlere ilişkin çeşitli maketleri sergileyeceğiz. Temel hedef afet konusunda uygulamalı olarak vatandaşlarımızı eğitmek ve toplumun tüm kesimlerinin bu konudaki bilgilendirme artırmak, oluşacak zararları en aza indirerek sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşmasını sağlamaktır” dedi.