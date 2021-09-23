Başkan Zolan, çiçeği burnunda üniversitelilere bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin sürdürdüğü ‘Eğitim İçin El Ele’ projesi kapsamında, Başkan Zolan, bu yıl üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 2008-2009 eğitim öğretim döneminde başlattığı, Eğitim İçin El Ele projesi 13. yılını geride bıraktı. Üniversiteli gençlerin gönüllü eğitimci olduğu projeden faydalanarak Türkiye’deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gönüllü eğitmenler ve üniversiteyi kazanan gençler katıldı. Birden, projeye katılan gençlerin yıl boyu azimle çalıştıklarını belirterek, "Birçok arkadaşımız istedikleri bölümleri kazandılar. Her birini tebrik ediyorum. Umarım en başarılı şekilde mezun olurlar. Gönüllü eğitimcilerimiz de büyük çaba sarf ettiler. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Sizlerin de emekleri çok büyük başkanım. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu güne kadar güzel sonuçlar aldık"

Başkan Zolan ise, yıllar önce başlattıkları Eğitim İçin El Ele’nin Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin en uzun süren ve en anlamlı projelerinden biri olduğunu söyledi. Projeyle gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanmasında, gönüllü eğitimci gençlerle dayanışma içine girdiğini anlatan Başkan Zolan, "Herkesin elindeki imkanı paylaşabilmesi anlamında güzel bir proje oldu. Bu güne kadar güzel sonuçlar aldık. Bu sene daha da güzel sonuçlar görüyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında genç arkadaşlarımız Gençlik Meclisi koordinesinde güzel bir proje gerçekleştirdiler. Sizler de daveti kabul edip katıldınız. Projenin katkısı mutlaka olmuştur. Ben de sizleri tebrik ediyorum. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında okulunuzda başarılı olursunuz. Allah’ım yolunuzu açık etsin" dedi.

"Sizler bizim enerjimizsiniz, geleceğimizsiniz"

Gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Sizler bizim enerjimizsiniz, geleceğimizsiniz. Sizlerin donanımlı olması ve arzu ettiğiniz yerlerde eğitim almanız bizi çok çok mutlu eder. Her türlü imkanımızı hiç düşünmeden gençlerimiz için seferber ettik. Bundan sonrasında da inşallah bunu devam ettireceğiz. Sizler donanımınız sayesinde inşallah bizden daha başarılı olacaksınız. Bayrağı inşallah sizler devralıp bizden daha ileriye, daha yukarıya götüreceksiniz. Gençlerimize güveniyoruz. Eğitim, spor, kültür ve diğer tüm alanlarda desteklerimizi sürdürüyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizi gördüğümüzde ’Daha ne yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz." Başkan Zolan, konuşmanın ardından bir süre gençlerle sohbet ederek kazandıkları bölüm hakkında bilgi aldı.