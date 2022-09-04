Başkan Zolan Cankurtaran yaz kampı finalinde kadınlarla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı’nın finalinde kadınlarla buluşan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını hemşehrileri için seferber ettiklerini vurgulayarak " Sizlere ne kadar çok hizmet etsek, bizim için azdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi’nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı’nın finalinde kadınlarla buluştu. Cankurtaran Mesireliği’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Kadın Meclisi üyeleri, Pelitlibağ, Hürriyet ve Yunus Emre Mahallesi sakini kadınlar katıldı. Başkan Osman Zolan, buluşmadan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Kent Konseyi’nin yaptığı proje ve çalışmalarla başta kadınlar olmak üzere gençler, çocuklar ve Denizli’de yaşayan her birey için birçok konuda donanımlarının artması için gayret ettiklerini söyledi.

"Sizlere ne kadar çok hizmet etsek, bizim için azdır"

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, Benim Mahallem projesi ile görülmeyen, iletilmeyen birçok hususta bilgi sahibi olduklarını aktararak, “Benim Mahallem projesi çerçevesinde Kent Konseyimizin çatısı altında buluşuyoruz. Mahallemizle ilgili görülmeyen, aktarılmayan hususları bu buluşmalarda dile getirebiliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere, Denizli’mize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hep beraber gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Yaptığımız birçok güzel işler, yapılması gereken işlerimiz var. Yapılması gereken işlerimizi yaparak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Denizli’miz dünden, 20 yıl öncesinden, 10 yıl öncesinden daha iyi. Denizli’miz çünkü çalışkan, güler yüzlü insanların olduğu bir yer. Sizlere ne kadar çok hizmet etsek, bizim için azdır. Sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz" dedi. Konuşmanın ardından programa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, merak edilen soruları yanıtladı, istek ve önerileri dinledi.